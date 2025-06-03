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Окупанти перекривали Кримський міст

Анастасія ПроцВівторок, 3 червня 2025, 09:16
Окупанти перекривали Кримський міст
КРИМСЬКИЙ МІСТ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: ТАСС

Вранці 3 червня російські окупанти перекривали Кримський міст.

Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram"Кримський вітер"

Деталі: У повідомленні зазначається, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

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Дослівно: "Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки".

Деталі: О 9:00 за київським часом повідомили про відновлення руху Кримським мостом. Зазначається, що міст був перекритий 3 години.

"Кримський вітер" з посиланням на дані супутникової зйомки в радіолокаційному діапазоні повідомив, що засоби РЕБ біля Керченського мосту не працюють. 

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фото:  "Кримський вітер"

З боку Чорного моря біля мосту перебувають 18 барж бонового загородження.

КримКерченський містокупація
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