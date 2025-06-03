Окупанти перекривали Кримський міст
Вівторок, 3 червня 2025, 09:16
Вранці 3 червня російські окупанти перекривали Кримський міст.
Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram, "Кримський вітер"
Деталі: У повідомленні зазначається, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
Реклама:
Дослівно: "Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки".
Деталі: О 9:00 за київським часом повідомили про відновлення руху Кримським мостом. Зазначається, що міст був перекритий 3 години.
"Кримський вітер" з посиланням на дані супутникової зйомки в радіолокаційному діапазоні повідомив, що засоби РЕБ біля Керченського мосту не працюють.
РЕКЛАМА:
З боку Чорного моря біля мосту перебувають 18 барж бонового загородження.