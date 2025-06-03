Росія атакувала 112-ма безпілотниками: ППО знешкодила 75 дронів, є влучання

У ніч на 3 червня російські загарбники атакували Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: командування Повітряних сил у Facebook

Деталі: Станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півдні та півночі країни. 60 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

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За даними повітряників. зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.