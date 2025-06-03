По всій Україні лунала тривога: ПС повідомляли про "швидку ціль" на столицю

Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України через зліт в Росії винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram, очільник КМВА Тимур Ткаченко

Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К".

Реклама:

Оновлено: Згодом повітряники повідомили про швидкісну ціль на Київ.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав мешканців не ігнорувати повітряну тривогу та залишатися в укриттях до її відбою.

Оновлено: О 10:24 оголосили відбій. Тривога тривала 33 хвилини.