По всій Україні лунала тривога: ПС повідомляли про "швидку ціль" на столицю
Вівторок, 3 червня 2025, 09:52
Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України через зліт в Росії винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram, очільник КМВА Тимур Ткаченко
Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К".
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Оновлено: Згодом повітряники повідомили про швидкісну ціль на Київ.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав мешканців не ігнорувати повітряну тривогу та залишатися в укриттях до її відбою.
Оновлено: О 10:24 оголосили відбій. Тривога тривала 33 хвилини.