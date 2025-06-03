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По всій Україні лунала тривога: ПС повідомляли про "швидку ціль" на столицю

Анастасія ПроцВівторок, 3 червня 2025, 09:52
По всій Україні лунала тривога: ПС повідомляли про швидку ціль на столицю
Ілюстративне фото: Getty Images

Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України через зліт в Росії винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram, очільник КМВА Тимур Ткаченко 

Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К".

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Оновлено: Згодом повітряники повідомили про швидкісну ціль на Київ.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав мешканців не ігнорувати повітряну тривогу та залишатися в укриттях до її відбою.

Оновлено: О 10:24 оголосили відбій. Тривога тривала 33 хвилини. 

Повітряні сили ЗСУповітряна тривога
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