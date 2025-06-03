В штурмовій бригаді Нацгвардії затримали російського "крота"

Служба безпеки України затримала у Харкові 42-річного місцевого мобілізованого, який проходив службу у штурмовій бригаді Нацгвардії і працював на ворога.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора.

Деталі: Як встановило розслідування, агент коригував повітряні атаки РФ по локаціях "свого" підрозділу, кажуть у спецслужбі.

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За даними прокуратури, підозрюваний, маючи проросійські погляди, у месенджері Telegram встановив контакт зі співробітником ФСБ РФ.

Перебуваючи на посаді командира взводу, агент "зливав" окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини, де проходив службу. Також агент мав передати куратору списки офіцерів бригади та її чисельність від роти до батальйону.

Після передачі розвідданих ФСБ обіцяла агенту організувати його "евакуацію" в Росію через лінію фронту на Харківському напрямку. Правоохоронці викрили "крота" і затримали його.

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Під час документування злочинів агента було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони, наголошують в СБУ. На місці події у затриманого вилучили телефон із доказами роботи на російську спецслужбу.

Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі фігурант перебуває під вартою.