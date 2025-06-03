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Британія хоче через суд змусити Абрамовича передати Україні кошти з продажу "Челсі"

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцВівторок, 3 червня 2025, 11:34
Британія хоче через суд змусити Абрамовича передати Україні кошти з продажу Челсі
архівне фото: Getty Images

Британський уряд заявив, що готовий подати до суду на російського олігарха Романа Абрамовича, аби добитися передачі понад 2,3 млрд фунтів (3,2 млрд доларів), виручених від продажу футбольного клубу "Челсі", на гуманітарні потреби України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Абрамович продав "Челсі" консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом Боелі у травні 2022 року, після того, як на нього наклали санкції Британія та Європейський Союз через його зв'язки з правителем Росії Володимиром Путіним.

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Протягом трьох років, що минули з того часу, кошти від продажу були заморожені на банківському рахунку у Великій Британії і не можуть бути переведені або використані без ліцензії Управління з виконання фінансових санкцій, підрозділу Казначейства Великої Британії.

Уряди Великої Британії, які змінювали один одного, заявляли, що кошти з продажу лондонського футбольного клубу мають бути використані для надання гуманітарної допомоги Україні, і намагалися домовитися з Абрамовичем про використання цих грошей із цією метою.

У заяві, зробленій у понеділок ввечері, уряд Великої Британії заявив, що не зміг досягти такої угоди з Абрамовичем і тепер розглядає можливість притягнення його до суду.

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"Уряд рішуче налаштований на те, щоб кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" були спрямовані на гуманітарні цілі в Україні після незаконного повномасштабного вторгнення Росії. Ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти згоди з паном Абрамовичем щодо цього", – йдеться у спільній заяві канцлера казначейства Рейчел Рівз та міністра закордонних справ Девіда Леммі.

У заяві також наголошено, що хоча "двері для переговорів залишатимуться відкритими", Британія готова за необхідності добиватись через суд того, щоб Україна "змогла скористатися цими коштами якнайшвидше".

Нагадаємо: у березні Леммі пообіцяв вжити заходів, які допоможуть вивільнити кошти від продажу "Челсі".

Читайте детально про те, чому гроші від продажу клубу "Челсі" російського олігарха досі не дійшли до України.

Велика БританіяАбрамович
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