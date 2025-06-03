До США прибула делегація України для обговорення санкцій і оборонної підтримки

Українська делегація на чолі з міністеркою економіки Юлією Свириденко прибула до Сполучених Штатів для переговорів з представниками команди Дональда Трампа. Основні теми - санкції проти РФ та зміцнення оборонної співпраці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова глави Офісу президента України Андрія Єрмака

Деталі: Як зазначив глава ОПУ, у Вашингтоні представники України говоритимуть про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти Росії, зокрема законопроект сенатора Ліндсі Грема.

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Також в ході зустрічей йтиметься про Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, про повернення викрадених РФ українських дітей, а також про "пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви", додав Єрмак.

"Буде чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну, командою президента США Дональда Трампа. Ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як Росія затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни", – розповів він.

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