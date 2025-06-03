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На Дніпропетровщині шахраї ошукали родичів зниклих військових на 3 млн грн

Анастасія ПроцВівторок, 3 червня 2025, 12:22
На Дніпропетровщині шахраї ошукали родичів зниклих військових на 3 млн грн
ФОТО: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

На Дніпропетровщині правоохоронці повідомили про підозру в шахрайстві трьом учасникам організованої групи, які, за даними слідства, виманили майже 3 мільйони гривень у родичів українських військових, які зникли безвісти або потрапили в полон.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, зловмисники шукали у соцмережах оголошення про зниклих безвісти чи полонених бійців ЗСУ. Потім зв’язувалися з рідними через месенджери й пропонували їм "допомогу" в поверненні їх з полону чи лікуванні.

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фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

За ці послуги шахраї вимагали грошову винагороду, яку потерпілі переказували на підконтрольні банківські картки.

 
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

На цей момент правоохоронці встановили 14 потерпілих з різних регіонів України. Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, документи, готівку та банківські картки.

 
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Усім трьом фігурантам оголошено підозру за ч. 5 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах у складі організованої групи. Їм обрано запобіжні заходи.

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Також перевіряється їхня причетність до ще 12 епізодів шахрайства із загальними збитками близько 5 мільйонів гривень

Дніпропетровська областьпрокуратурашахрайство
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