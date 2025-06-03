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Побили і насильно привезли в ТЦК: за примусову мобілізацію ДБР оголосило підозру трьом військовим

Валентина РоманенкоВівторок, 3 червня 2025, 12:57
Побили і насильно привезли в ТЦК: за примусову мобілізацію ДБР оголосило підозру трьом військовим
фото ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру та двом військовим Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Рівненщині через факт примусової мобілізації військовозобов’язаного чоловіка.

Джерело: Державне бюро розслідувань, співрозмовник УП вправоохоронних органах

Деталі: 21 лютого під час проведення мобілізаційних заходів у селі Іваннє Дубенського району працівники ТЦК та СП помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля.

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У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили "покарати" його й завдали численних ударів у різні частини тулуба та голови, коли він уже лежав на землі. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

Під фізичним тиском він повідомив свої анкетні дані, чоловіка насильно доставили до ТЦК. При цьому ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час. Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області.

За результатами досудового розслідування офіцеру та двом військовослужбовцям повідомлено про підозру в незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчиненому групою осіб без попередньої змови; двоє з них також в катуванні, вчиненому групою осіб без попередньої змови, з метою примусити потерпілого до дій, що суперечать його волі, або покарати за дії, вчинені ним.

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За даними джерела УП, двох підозрюваних суд відправив під нічний домашній арешт, а третій наразі перебуває на лікуванні в медзакладі, тому клопотання про запобіжний захід ще не подавалось.

мобілізаціяТЦКДБР
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