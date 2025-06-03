Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україну прогріє до 31°, подекуди дощі і грози

Станіслав ПогоріловВівторок, 3 червня 2025, 14:06
Україну прогріє до 31°, подекуди дощі і грози
фото: getty images

За прогнозами синоптиків, у середу, 4 червня, вночі в північних, північно-східних та Черкаській областях України, вдень на південному сході країни короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр. На решті території без опадів.

Деталі: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура в західних і північних областях вночі 11-16°, вдень 21-26°. На решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°, на півдні країни до 31°.

Реклама:

У Києві в ніч на середу короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 22-24°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 4 червня в Києві було зафіксовано 1901 року, вона становила 31,9°, найнижчу вночі - 4,3° 1933 року.

У четвер, 5 червня, в Україні без опадів, лише вдень у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

РЕКЛАМА:

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, вдень у Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°. На півдні та південному заході країни до 31°.

У Києві в четвер без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 26-28°.

погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Новий президент Польщі висловив очікування щодо майбутнього відносин з Україною
У ПАРЄ вирішили започаткувати "Victory for Victoria" Day в честь вбитої журналістки Рощиної
відеоСБУ втретє вразила Кримський міст – цього разу під водою
Побили і насильно привезли в ТЦК: за примусову мобілізацію ДБР оголосило підозру трьом військовим
До США прибула делегація України для обговорення санкцій і оборонної підтримки
оновлено, фото, відеоРосіяни вдарили по центру Сум: 3 загиблих, 25 поранених
Усі новини...
погода
Чи триматиметься спека у червні й коли в Україну повернуться дощі? Розповідає синоптикиня
Синоптики обіцяють українцям теплу погоду з дощами
Тиждень почнеться зі спеки, подекуди пройдуть дощі
Останні новини
18:03
У Львові приватизують історичну будівлю за 65 мільйонів
17:59
Чверть людей готова дотримуватись правил навіть без покарання. Деталі нового експерименту
17:57
Чубаров закликав росіян терміново покинути Крим: "Можете не встигнути"
17:53
Атака на Суми: кількість жертв зросла до 4
17:53
кіберспортКазка B8, останній танець для NAVI та повернення S1mple: анонс головного турніру з Counter-Strike 2
17:53
До Європи долетів дим від лісових пожеж у Канаді
17:34
Держлікслужба видала перший дозвіл на ввезення препарату на основі медичного канабісу
17:30
Трамп: Американській економіці не вижити без мит
17:29
Meta купуватиме ядерну енергію для ШІ дата-центрів
17:29
Disney оголосив про скорочення штату
Усі новини...
Реклама:
Реклама: