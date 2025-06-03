Україну прогріє до 31°, подекуди дощі і грози

За прогнозами синоптиків, у середу, 4 червня, вночі в північних, північно-східних та Черкаській областях України, вдень на південному сході країни короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр. На решті території без опадів.

Деталі: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура в західних і північних областях вночі 11-16°, вдень 21-26°. На решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°, на півдні країни до 31°.

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У Києві в ніч на середу короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 22-24°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 4 червня в Києві було зафіксовано 1901 року, вона становила 31,9°, найнижчу вночі - 4,3° 1933 року.

У четвер, 5 червня, в Україні без опадів, лише вдень у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

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Вітер переважно південний, 5-10 м/с, вдень у Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°. На півдні та південному заході країни до 31°.

У Києві в четвер без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 26-28°.