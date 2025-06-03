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Росіяни обстріляли село на Харківщині: є загиблі та поранені

Анастасія ПроцВівторок, 3 червня 2025, 15:04
Росіяни обстріляли село на Харківщині: є загиблі та поранені
фото: Харківська ОВА

3 червня російські війська обстріляли село Чистоводівка Куньєвської громади Харківської області, внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, ще троє отримали поранення.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За попередніми даними, удар був завданий із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

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Наразі відомо, що внаслідок удару загинуло 2 людини. Ще 3 – отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Харківська область
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