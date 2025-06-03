У Кремлі відкинули ідею зустрічі лідерів Росії, США та України найближчим часом
Вівторок, 3 червня 2025, 16:07
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що напазі тристороння зустріч найближчим часом Володимира Путіна, Дональда Трампа й Володимира Зеленського не розглядається.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс"
Деталі: Пєсков коментував заяву Білого дому про відкритість президента США Дональда Трампа до такого формату переговорів.
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"Відверто кажучи, найближчим часом навряд чи. Тому що президент Путін неодноразово підкреслював і свою готовність до контактів на найвищому рівні, підкреслюючи при цьому, що ці контакти мають стати результатом тих домовленостей, які вже будуть вироблені на технічному рівні, на експертному рівні", – зазначив Пєсков.
Нагадаємо:
- Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що президент США Дональд Трамп не відкидає участі в потенційній зустрічі лідерів України та Росії щодо завершення розвʼязаної РФ агресією.
- Турецька сторона сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та Владіміра Путіна у Стамбулі чи в Анкарі, заявив у понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
- Цю ідею у понеділок підтримав президент України Володимир Зеленський.