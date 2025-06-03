У Кремлі відкинули ідею зустрічі лідерів Росії, США та України найближчим часом

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що напазі тристороння зустріч найближчим часом Володимира Путіна, Дональда Трампа й Володимира Зеленського не розглядається.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс"

Деталі: Пєсков коментував заяву Білого дому про відкритість президента США Дональда Трампа до такого формату переговорів.

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"Відверто кажучи, найближчим часом навряд чи. Тому що президент Путін неодноразово підкреслював і свою готовність до контактів на найвищому рівні, підкреслюючи при цьому, що ці контакти мають стати результатом тих домовленостей, які вже будуть вироблені на технічному рівні, на експертному рівні", – зазначив Пєсков.

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