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Новий президент Польщі висловив очікування щодо майбутнього відносин з Україною

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоВівторок, 3 червня 2025, 16:53
Новий президент Польщі висловив очікування щодо майбутнього відносин з Україною
Кароль Навроцький. фото з соцмережі Х політика

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький висловив сподівання на продовження тісного партнерства з Україною, підкресливши важливість вирішення "складних історичних питань" між двома державами.

Джерело: Навроцький у соцмережі Х 3 червня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Переможець президентських перегонів опублікував заяву у відповідь на привітання з боку глави української держави Володимира Зеленського, який висловив очікування плідної співпраці з майбутнім президентом Польщі.

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"Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань", – зазначив Навроцький.

Він також наголосив на ролі Польщі як одного з найвідданіших союзників України в протистоянні російській агресії.

"Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії, жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж ми", – написав він.

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На завершення Навроцький висловив сподівання на подальшу спільну роботу задля зміцнення двосторонніх відносин.

"Я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага, для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разом", – зауважив він.

Заява Навроцького з’явилась на тлі обережного очікування з боку Києва щодо позицій нового польського президента, зокрема з огляду на попередні зауваження Навроцького щодо історичної пам’яті та його скептичних поглядів на євроатлантичну інтеграцію України.

Передісторія:

Детальніше про вибори у Польщі читайте тут: Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.

ПольщаУкраїна
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