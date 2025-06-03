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НАТО хоче суттєво збільшити кількість ППО в Європі для захисту від Росії – ЗМІ

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Вівторок, 3 червня 2025, 17:05
НАТО хоче суттєво збільшити кількість ППО в Європі для захисту від Росії – ЗМІ
ФОТО: GETTY

Північноатлантичний альянс просить європейські країни-члени суттєво збільшити чисельність наземних сил протиповітряної оборони, аби підготуватися до потенційної російської агресії.

Джерело: "Європейська правда", Bloomberg з посиланням проінформованих співрозмовників

Деталі: Джерела Bloomberg кажуть, що Альянс визначив загальну мету для європейських членів – у пʼять разів збільшити наземні сили ППО. Для кожної держави окремо визначать індивідуальні рівні збільшення, а часові межі цього процесу не встановлені.

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Питання щодо наземної ППО, як очікується, обговорять на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі в четвер, додали співрозмовники агентства.

Високопоставлений європейський військовий посадовець на умовах анонімності сказав Bloomberg, що члени НАТО гостро потребують нарощування наземних систем ППО.

Протягом останніх трьох десятиліть Альянс зменшив кількість цих систем, оскільки увага НАТО переключилася зі сфери холодної війни на загрози на Близькому Сході та в Північній Африці, додало джерело.

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Нарощування кількості озброєнь є частиною більш масштабних амбіцій НАТО щодо збільшення оборонних витрат.

Очікується, що під тиском президента США Дональда Трампа Альянс затвердить цільовий показник у 5% ВВП, з яких 3,5% ВВП припадатимуть безпосередньо на оборону, а ще 1,5% ВВП – на витрати, пов'язані з обороною, наприклад у сфері інфраструктури, кіберзахисту і цивільної оборони.

Читайте також: Трамп вимагає 5%: як країни НАТО збільшували свої витрати на оборону і що буде далі

НАТОЄвропаРосіяППО
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