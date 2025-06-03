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Орбан заявив, що зробить все, щоб Україна не вступила в ЄС, бо його мучить совість

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Вівторок, 3 червня 2025, 19:01
Орбан заявив, що зробить все, щоб Україна не вступила в ЄС, бо його мучить совість
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Фото - Getty Images

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкрито заявив, що прагне докласти всіх зусиль, аби завадити вступу України в Європейський Союз, виправдовуючи це турботою про угорські інтереси.

Джерело: Орбан в Facebook, "Європейська правда"

Деталі: На думку Орбана, розширення Європейського Союзу – благородна ідея, але тільки не тоді, коли йдеться про вступ України: мовляв, для "брюссельської бюрократії" це "вигідна угода в умовах програної війни".

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"Україна висмокче кожен євро, форинт і злотий, які ми досі витрачали на зміцнення європейських сімей, європейських фермерів і європейської промисловості", – безапеляційно стверджує він.

Угорський премʼєр продовжує, що через десять років "не зможе відповісти перед своєю совістю, перед своїми онуками і перед країною", якщо не зробить зараз "усе, щоб захистити Угорщину і Європейський Союз від брюссельської мрії про приєднання України".

Свій допис Орбан використав для чергової реклами урядового опитування щодо вступу України в ЄС, сповненого численних маніпуляцій та яке навіть перевели в онлайн задля більшого охоплення.

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Для кращого розуміння поточного стану українсько-угорських стосунків читайте статтю редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".

Також радимо: Орбан прагне "війни" з Україною. Яку небезпеку це несе та як варто діяти Києву.

ОрбанЄСУкраїнаУгорщина
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