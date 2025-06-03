Сирський: З початку 2025 року росіяни втратили на фронті 200 тисяч осіб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку 2025 року російські війська втратили в Україні 200 тисяч солдатів.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова: "200 тисяч осіб - загальні втрати ворога від початку цього року. Дякую кожному українському воїну за професіоналізм".

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Деталі: За даними генерального штабу, наразі втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення склали понад 990 тисяч осіб, однак йдеться і про загиблих, і про поранених.