На Харківщині російський дрон поранив чоловіка
Вівторок, 3 червня 2025, 20:09
Російські війська 3 червня завдали удару FPV-дроном по селу Баранівка на Харківщині, постраждав 28-річний чоловік.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, у с. Баранівка Золочівської ОТГ Богодухівського району 3 червня близько 14:00 FPV-дрон поцілив біля трактора.
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Транспортний засіб пошкоджено. 28-річний водій дістав поранення".
Деталі: Постраждалого в стані середнього ступеня важкості його доставили до лікарні.