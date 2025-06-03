На Харківщині російський дрон поранив чоловіка

Російські війська 3 червня завдали удару FPV-дроном по селу Баранівка на Харківщині, постраждав 28-річний чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, у с. Баранівка Золочівської ОТГ Богодухівського району 3 червня близько 14:00 FPV-дрон поцілив біля трактора.

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Транспортний засіб пошкоджено. 28-річний водій дістав поранення".

Деталі: Постраждалого в стані середнього ступеня важкості його доставили до лікарні.