Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім дав зрозуміти, що Трамп ухвалюватиме остаточне рішення щодо санкцій проти РФ

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 3 червня 2025, 22:15
Білий дім дав зрозуміти, що Трамп ухвалюватиме остаточне рішення щодо санкцій проти РФ
Трамп. Фото - getty images

Речниця Білого дому Керолайн Левітт дала зрозуміти, що саме президент США Дональд Трамп ухвалюватиме остаточне рішення щодо потенційного посилення санкцій проти Росії.

Джерело: про це вона сказала на брифінгу у вівторок, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Левітт попросили прокоментувати ставлення Трампа до ініціативи з посилення санкцій проти Росії, яка має підтримку обох палат Конгресу.

Реклама:

За її словами, президент США "розумно притримував" санкції як "інструмент у своєму арсеналі на випадок необхідності", і нагадала про переговори між Україною та Росією у Стамбулі.

"Я хотіла б нагадати всім, як багато ми досягли за лише чотири місяці. Минулого року в цей час було неможливо уявити, що Росія та Україна будуть вести прямі переговори", – сказала речниця Білого дому.

Вона наголосила, що це сталось "саме завдяки наполегливості та рішучості" Трампа.

РЕКЛАМА:

"Тож він готовий застосувати санкції, якщо це буде потрібно. І в Сенаті та на Капітолійському пагорбі розуміють, що президент є головнокомандувачем і керує зовнішньою політикою Сполучених Штатів, як і має бути", – підкреслила Левітт.

Нагадаємо, йдеться про законопроєкт, який подали сенатори Річард Блументаль (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець) разом з 80 співавторами.

Він передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Підтримка цих санкцій є і в Палаті представників.

Нещодавно Грем заявив, що прагне запровадити нові санкції проти Росії до саміту країн "Групи семи" у червні.

СШАсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сибіга: Ми вимагаємо відповіді від Росії на наш документ щодо закінчення війни
Драпатий, який раніше подав рапорт про відставку, залишається у війську
Орбан заявив, що зробить все, щоб Україна не вступила в ЄС, бо його мучить совість
Атака на Суми: кількість жертв зросла до 4
Новий президент Польщі висловив очікування щодо майбутнього відносин з Україною
У ПАРЄ вирішили започаткувати "Victory for Victoria" Day в честь вбитої журналістки Рощиної
Усі новини...
США
Як "Флорида" та "Едмонтон" стали гегемонами НХЛ: прев'ю фіналу Кубку Стенлі-2025
Білий дім уперше офіційно прокоментував операцію СБУ зі знищення російських літаків
Єрмак у Вашингтоні заявив Келлогу, що Росію треба змусити скласти зброю силою
Останні новини
02:10
Як доглядати за дитячою шкірою. Розмова з дерматологом
01:46
Як Florida та Edmonton стали гегемонами НХЛ: прев'ю хокейного фіналу Кубку Стенлі-2025
01:44
На виборах президента Південної Кореї перемагає лідер опозиції
01:02
В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ
00:30
Підліткове акне: чому виникає та як лікувати
00:28
Росіяни окупували ще два населених пункти на Сумщині – DeepState
00:04
ЗМІ: дружина скандального топпосадовця Держдепу має звʼязки з Росією
23:55
Українська кіберспортивна команда B8 здобула першу в історії перемогу на Мейджорі
23:45
На Херсонщині російський дрон поранив двох людей
23:36
Новини економіки 3 червня: авіабомба зруйнувала елеватор, мільярд від Світового банку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: