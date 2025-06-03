Генштаб: Сили оборони відбили 20 атак на Курському напрямку

Від початку доби 2 червня на фронті відбулось 134 бойових зіткнення, з них 37 – на Покровському напрямку, 24 – на Новопавлівському, 20 – на Курщині.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 134 бойових зіткнення, противник завдав трьох ракетних та 59 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 74 керовані бомби, 1334 удари дронами-камікадзе, здійснив 4421 обстріл позицій наших військ та населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми в районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Ворог чотири рази атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Загризового, Піщаного, Нової Кругляківки та в бік Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська дванадцять разів штурмували позиції українських захисників поблизу Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Чернещини, Карпівки, Нового Миру.

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На Сіверському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника в бік населеного пункту Григорівка.

Наші війська відбили три атаки в районі Часового Яру та в бік Білої Гори на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні п’ятнадцять разів штурмували позиції наших оборонців в районах Кримського, Русиного Яру, Дружби, Торецька та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 37 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах Нової Полтавки, Покровська, Котлярівки, Новоукраїнки, Андріївки, Новооленівки, Звірового, Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в бік Миролюбівки й Новомиколаївки.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 24 атаки на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Костянтинополя, Новосілки, Рівнополя, Вільного Поля, Запоріжжя та в напрямку Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара і Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку противник застосував некеровані авіаційні ракети по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Степового та Щербаків.

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили двадцять атак загарбницької армії.