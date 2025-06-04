В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ
Середа, 4 червня 2025, 01:02
У ніч проти 4 червня на тлі загрози російських безпілотників в Одесі лунали вибухи, працювали сили ППО.
Джерело: "Думська", суспільний мовник "Суспільне", Повітряні сили, голова Одеської ОВА Олег Кіпер
Деталі: Повітряні сили о 00:46 повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку Одеси.
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О 00:58 стало відомо про вибухи в місті.
Видання "Думська" повідомило про роботу ППО.
Пряма мова Кіпера: "Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!"
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Деталі: Після першої ночі "Думська" повідомило вибух і збиття ворожих цілей.
Згодом місцеві ЗМІ повідомляли про повторні вибухи в місті.
Оновлено: О 1:56 в Одеській області оголосили відбій повітряної тривоги.