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В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 4 червня 2025, 01:02
В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: DEPOSITPHOTOS

У ніч проти 4 червня на тлі загрози російських безпілотників в Одесі лунали вибухи, працювали сили ППО.

Джерело: "Думська", суспільний мовник "Суспільне", Повітряні сили, голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: Повітряні сили о 00:46 повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку Одеси.

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О 00:58 стало відомо про вибухи в місті.

Видання "Думська" повідомило про роботу ППО.

Пряма мова Кіпера: "Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!"

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Деталі: Після першої ночі "Думська" повідомило вибух і збиття ворожих цілей.

Згодом місцеві ЗМІ повідомляли про повторні вибухи в місті.

Оновлено: О 1:56 в Одеській області оголосили відбій повітряної тривоги.

ОдесаППОбезпілотникивибух
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