Комбінована атака РФ на Харків: спалахнули масштабні пожежі, є потерпілий
У ніч проти 4 червня в Харкові пролунали вибухи, росіяни завдали ракетного удару по цивільному підприємству та атакували безпілотниками, є потерпілий.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, місцеві ЗМІ, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Терехова: "У Харкові чутно кілька вибухів.
Місто під атакою ворожих БпЛА. Будьте обережні".
Деталі: Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 2:28.
Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що "в Харкові пролунав потужний вибух".
Пізніше Синєгубов уточнив, що, попередньо, ворожий удар зафіксовано в Новобаварському районі Харкова.
Терехов зазначив про ракетний удар по цивільному підприємству.
Пряма мова Терехова: "За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, влучання ракет сталося у Новабаварському району в цивільне підприємство".
Деталі: Згодом Синєгубов і Терехов повідомили, що Харків перебуває під атакою ворожих БпЛА.
Також Терехов інформував, що внаслідок влучання по місту є постраждалий у Новобаварському районі.
Синєгубов уточнив: "Медики надають 30-річному чоловіку всю необхідну допомогу".
Після 3-ї ночі Терехов і місцеві ЗМІ повідомили про серію вибухів у місті.
Пряма мова Терехова: "Зафіксовано удар по приватному сектору Новобаварського району".
Пряма мова Синєгубова: "Внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА спалахнув приватний будинок в Новобаварському районі".
Деталі: За даними Терехова, внаслідок прильотів у Харкові виникли масштабні пожежі.
Пряма мова Терехова: "Внаслідок численних ударів по Харкову ворожими безпілотниками виникли масштабні пожежі у промзонах. Також палає приватний будинок. Відповідні служби працюють на місцях прильотів".
Оновлено: О 4:05 у Харкові оголосили відбій повітряної тривоги.
Синєгубов повідомив, що внаслідок комбінованої ворожої атаки ракетами і БпЛА на Харків постраждало цивільне підприємство, спалахнув приватний будинок і будівля СТО на площі 200 м.кв.
Терехов уточнив, що, за попередніми даними, ворог завдав безпілотниками 10 ударів по місту Харкову, зокрема, Новобаварському району.
Пряма мова Терехова: "За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, для ударів по Харкову сьогодні вночі ворог застосував 9 "Шахедів" та дві ракети, тип яких встановлюється.
На чотирьох локаціях у промзоні виникли пожежі, також палав приватний будинок.
Станом на зараз відомо про одного постраждалого у Новобаварському районі".
Деталі: Вранці прокуратура Харківської області опублікувала відео наслідків ворожої атаки. "Суспільне" оприлюднило фото наслідків удару по Новобаварському району Харкова.
Наслідки масованого удару по Харкову. Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/4276UxxJKE— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 4, 2025