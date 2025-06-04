Комбінована атака РФ на Харків: спалахнули масштабні пожежі, є потерпілий

У ніч проти 4 червня в Харкові пролунали вибухи, росіяни завдали ракетного удару по цивільному підприємству та атакували безпілотниками, є потерпілий.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, місцеві ЗМІ, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "У Харкові чутно кілька вибухів.

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Місто під атакою ворожих БпЛА. Будьте обережні".

Деталі: Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 2:28.

Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що "в Харкові пролунав потужний вибух".

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Пізніше Синєгубов уточнив, що, попередньо, ворожий удар зафіксовано в Новобаварському районі Харкова.

Терехов зазначив про ракетний удар по цивільному підприємству.

Пряма мова Терехова: "За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, влучання ракет сталося у Новабаварському району в цивільне підприємство".

Деталі: Згодом Синєгубов і Терехов повідомили, що Харків перебуває під атакою ворожих БпЛА.

Також Терехов інформував, що внаслідок влучання по місту є постраждалий у Новобаварському районі.

Синєгубов уточнив: "Медики надають 30-річному чоловіку всю необхідну допомогу".

Після 3-ї ночі Терехов і місцеві ЗМІ повідомили про серію вибухів у місті.

Пряма мова Терехова: "Зафіксовано удар по приватному сектору Новобаварського району".

Пряма мова Синєгубова: "Внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА спалахнув приватний будинок в Новобаварському районі".

Деталі: За даними Терехова, внаслідок прильотів у Харкові виникли масштабні пожежі.

Пряма мова Терехова: "Внаслідок численних ударів по Харкову ворожими безпілотниками виникли масштабні пожежі у промзонах. Також палає приватний будинок. Відповідні служби працюють на місцях прильотів".

Оновлено: О 4:05 у Харкові оголосили відбій повітряної тривоги.

Синєгубов повідомив, що внаслідок комбінованої ворожої атаки ракетами і БпЛА на Харків постраждало цивільне підприємство, спалахнув приватний будинок і будівля СТО на площі 200 м.кв.

Терехов уточнив, що, за попередніми даними, ворог завдав безпілотниками 10 ударів по місту Харкову, зокрема, Новобаварському району.

Пряма мова Терехова: "За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, для ударів по Харкову сьогодні вночі ворог застосував 9 "Шахедів" та дві ракети, тип яких встановлюється.

На чотирьох локаціях у промзоні виникли пожежі, також палав приватний будинок.

Станом на зараз відомо про одного постраждалого у Новобаварському районі".

Деталі: Вранці прокуратура Харківської області опублікувала відео наслідків ворожої атаки. "Суспільне" оприлюднило фото наслідків удару по Новобаварському району Харкова.

Наслідки масованого удару по Харкову. Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/4276UxxJKE — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 4, 2025

фото: "Суспільне

фото: "Суспільне