ЗСУ за добу знешкодили понад тисячу окупантів і знищили 88 артсистем – Генштаб
Середа, 4 червня 2025, 07:24
Протягом минулої доби Сили оборони знешкодили 1 020 російських загарбників, загальні втрати ворога сягнули 991 820 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 04.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 991 820 (+1 020) осіб,
- танків ‒ 10884 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 678 (+7) од,
- артилерійських систем – 28 711 (+88) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 924 (+176),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50730 (+123) од,
- спеціальної техніки ‒ 3907 (+2).