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ЗСУ за добу знешкодили понад тисячу окупантів і знищили 88 артсистем – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 4 червня 2025, 07:24
ЗСУ за добу знешкодили понад тисячу окупантів і знищили 88 артсистем – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби Сили оборони знешкодили 1 020 російських загарбників, загальні втрати ворога сягнули 991 820 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 04.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 991 820 (+1 020) осіб,
  • танків ‒ 10884 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 678 (+7) од,
  • артилерійських систем – 28 711 (+88) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 924 (+176),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50730 (+123) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3907 (+2).

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