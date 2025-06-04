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У Білому домі підтвердили, що Трамп візьме участь у саміті НАТО

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 4 червня 2025, 08:32
У Білому домі підтвердили, що Трамп візьме участь у саміті НАТО
Дональд Трамп, фото з Facebook

Речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу заявила, що президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, що у Нідерландах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: На запитання, чи буде Трамп присутній на зустрічі лідерів країн НАТО, Левітт відповіла: "Я можу підтвердити, що він поїде на саміт НАТО, так".

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Трамп заявив, що хоче, щоб члени альянсу витрачали 5% ВВП на військові потреби, що для багатьох країн означатиме суттєве збільшення порівняно з нинішніми рівнями.

На саміті в Гаазі обговорюватимуть цільовий показник, згідно з яким країни зобов'яжуться витрачати 3,5% ВВП на основну оборону і ще 1,5% – на пов'язані з обороною витрати в таких сферах, як інфраструктура, кіберзахист і готовність цивільного населення.

Тим часом ЗМІ повідомили, що генсек НАТО Марк Рютте офіційно запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у майбутньому саміті Альянсу в Гаазі, що деякий час було під питанням.

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ЗМІ писали, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.

ТрампНАТО
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