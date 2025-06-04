Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія атакувала 95-ма безпілотниками: ППО знешкодила 61 дрон, є влучання

Станіслав ПогоріловСереда, 4 червня 2025, 09:20
Росія атакувала 95-ма безпілотниками: ППО знешкодила 61 дрон, є влучання
фото: командування повітряних сил

У ніч на 4 червня російські загарбники атакували Україну 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: командування Повітряних сил у Facebook

Деталі: Станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 61 ворожий БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півдні та півночі країни. 36 — збито вогневими засобами ураження, 25 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Реклама:

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППОросійсько-українська війнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Відмова від російського газу: Франція і Бельгія не підтримують план Єврокомісії
Росія атакувала 95-ма безпілотниками: ППО знешкодила 61 дрон, є влучання
Вперше очільник Пентагона пропустить засідання "Рамштайну" – АР
Сибіга: Ми вимагаємо відповіді від Росії на наш документ щодо закінчення війни
Драпатий, який раніше подав рапорт про відставку, залишається у війську
Орбан заявив, що зробить все, щоб Україна не вступила в ЄС, бо його мучить совість
Усі новини...
Дронова атака на Одесу: є руйнування житла, цивільної інфраструктури, один поранений
Келлог занепокоївся через операцію "Павутина" і каже про "зростання ризиків"
Атака на Суми 3 червня: шестеро поранених, з яких троє дітей – у важкому стані
"Павутина": з'явилося відео однієї з фур із дронами, яку використали під час операції
Останні новини
12:52
фотоКомандир військової частини дав хабар голові ВЛК, щоб уникнути фронту – ДБР
12:45
Дефолт за графіком: S&P знизило рейтинг України через несплату мільйонів доларів
12:44
NVIDIA обійшла Microsoft і повернула собі статус найдорожчої компанії у світі
12:43
Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу для угоди про надра із США
12:35
631 дитина загинула в Україні внаслідок агресії РФ — Офіс генпрокурора
12:15
В НАТО підтвердили участь України в червневому саміті в Гаазі
12:07
Закон не писаний: Трамп хоче обійти правила заради критичних ресурсів
12:04
фотоНа блокпості у Києві під час комендантської години п’яний спортсмен вдарив нацгвардійця
12:02
Україна і Франція уклали декларацію про спрощення обміну водійських посвідчень
12:00
"Люблю Сі, але він нестерпний у переговорах!" – Трамп обурений зривом торгової угоди з Китаєм
Усі новини...
Реклама:
Реклама: