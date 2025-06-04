Росія атакувала 95-ма безпілотниками: ППО знешкодила 61 дрон, є влучання
Середа, 4 червня 2025, 09:20
У ніч на 4 червня російські загарбники атакували Україну 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Джерело: командування Повітряних сил у Facebook
Деталі: Станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 61 ворожий БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півдні та півночі країни. 36 — збито вогневими засобами ураження, 25 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
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Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.