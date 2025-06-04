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Британія інвестує мільйони, щоб наростити поставки дронів в Україну

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 4 червня 2025, 09:26
Британія інвестує мільйони, щоб наростити поставки дронів в Україну
фото: Getty images

Велика Британія цьогоріч інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів ($472 млн), щоб збільшити поставки безпілотників в Україну з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву британського Міністерства оборони

Деталі: Минулого року Велика Британія поставила в Україну понад 10 тисяч безпілотників. В поточному фінансовому році вже поставлено десятки тисяч безпілотників і Британія націлена на нову амбітну мету – 100 тисяч дронів для України.

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Рекордні інвестиції в безпілотники для України в розмірі 350 мільйонів є частиною військової підтримки Великої Британії в розмірі 4,5 мільярди фунтів цього року.

В Міноборони Британії відзначили, що Збройні сили України продемонстрували ефективність використання дронів у бойових діях, тому Британія подвоїла інвестиції в безпілотники з британськими оборонними компаніями, включаючи малі та середні підприємства.

У відомстві також зазначили, що на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн) міністр оборони Британії Джон Гілі оголосить про виділення ще 247 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку Збройних сил України в рамках програми Interflex.

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Крім того, міністр підтвердить завершення постачання Великою Британією 140 тисяч артилерійських боєприпасів для України з початку 2025 року.

Щоб забезпечити подальше навчання та постачання обладнання для українських військ, Велика Британія також вкладе 40 млн фунтів стерлінгів у цільовий фонд місії НАТО NSATU для України.

Що було раніше:

  • В березні "коаліція дронів" виділила 20 млн євро для того, щоб закупити розвідувальні дрони тактичного рівня для України.
  • А Норвегія, як недавно стало відомо, погодилася на прохання України спрямувати більшу частку коштів на виробництво українських дронів з коштів, що передбачені на підтримку України цьогоріч.

Велика Британіябезпілотникидопомога Україні
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