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Келлог занепокоївся через операцію "Павутина" і каже про "зростання ризиків"

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Середа, 4 червня 2025, 11:00
Келлог занепокоївся через операцію Павутина і каже про зростання ризиків
т Келлог. Фото - Getty Images

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що спецоперацією "Павутина" Україна підвищила рівень ризиків у війні з РФ, хоча і визнав сміливість операції.

Джерело: Келлог у інтерв’ю Fox News, "Європейська правда"

Деталі: Спецпредставник президента США зазначив, що цією спецоперацією Україна показала, що здатна вражати російські цілі глибоко на російській території. 

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Він наголосив, що значення цих ударів полягає не стільки у знищенні літаків, скільки в психологічному впливі, який воно мало на російське керівництво та військових.

Але разом з тим Келлог висловив побоювання, що такі атаки можуть підвищити ризик ескалації.

"Коли ви атакуєте частину національної системи виживання супротивника, тобто його тріаду, ядерну тріаду, це означає, що рівень ризику зростає, бо ви не знаєте, що зробить інша сторона… Це дуже смілива атака. Але коли ви це робите, цілком зрозуміло, що решта рівнів зростуть. Я думаю, що саме цього ми намагаємося уникнути", – заявив Келлог.

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Водночас він додав: ця спецоперація показала, що Україна не збирається здаватися. 

"Україна, по суті, каже, що ми теж можемо грати в цю гру. І вони можуть підвищити рівень ризику до рівнів, які, на мою думку, є неприйнятними", – сказав він.

Нагадаємо, американський сенатор Річард Блументаль прирівняв нещодавні атаки українських безпілотників на військові об’єкти вглиб території Росії до операції з ліквідації "терориста номер один" Осами бен Ладена.

За словами президента України Володимира Зеленського, операція Служби безпеки України "Павутина" продемонструвала, що Україна здатна до ефективних тактичних рішень у війні.

СШАСБУавіаРосія
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