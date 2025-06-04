На блокпості у Києві під час комендантської години п’яний спортсмен вдарив нацгвардійця

П’яний спортсмен, автомобіль якого спинили військові при в’їзді в Київ на блокпості під час комендантської години, вдарив нацгвардійця. Порушника затримали, йому оголосили підозру.

Джерело: поліція Києва у Telegram, Київська міська прокуратура у Telegram

Деталі: За даними джерел УП в правоохоронних органах, підозрюваний - тренер зі змішаних бойових мистецтв ММА (Mixed Martial Arts) Дмитро Тулуб.

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Дослівно: "Встановлено, що 1 червня в період дії комендантської години на одному з блокпостів у Голосіївському районі при в’їзді в Київ зупинили автомобіль, за кермом якого була дівчина у стані алкогольного сп’яніння. Разом з нею в машині був її нетверезий пасажир".

Деталі: Поки працівники поліції спілкувались з водійкою, її супутник, який професійно займається бойовими мистецтвами, поводився агресивно та завдав удар одному із нацгвардійців у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

Поліцейські Києва затримали нетверезого чоловіка, йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.