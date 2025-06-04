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В НАТО підтвердили участь України в червневому саміті в Гаазі

Сергій Сидоренко, Ірина КутєлєваСереда, 4 червня 2025, 12:15
В НАТО підтвердили участь України в червневому саміті в Гаазі
Ілюстративне фото: Getty Images

Україна отримала офіційне запрошення взяти участь у саміті лідерів країн НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі.

Джерело: "Європейській правді" з посиланням на слова посадовця НАТО

Деталі: Він зазначив, що інформація про порядок денний саміту в Гаазі буде оприлюднена "в належний час".

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"Але можемо підтвердити, що Україна буде з нами в Гаазі", – додав співрозмовник "ЄП".

Нагадаємо:

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що генсек НАТО Марк Рютте офіційно запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у майбутньому саміті Альянсу в Гаазі, що деякий час було під питанням.
  • ЗМІ писали, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.

НАТОУкраїна
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