Росіяни поцілили бомбою по житлових будинках у Родинському на Донеччині: 4 постраждалих

Російські загарбники у середу поцілили авіабомбою "ФАБ-250" з УМПК житлову забудову населеного пункту Родинське Донецької області, внаслідок чого постраждали 4 мешканця.

Джерело: Донецька облпрокуратура у Facebook

Дослівно: "Внаслідок атаки отримали тілесні ушкодження троє жінок віком 56, 67 і 84 роки й 66-річний чоловік. У постраждалих діагностовано множинні осколкові поранення, перелом, мінно-вибухові травми. Потерпілим надано медичну допомогу".

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Деталі: Також у місті пошкоджено 4 багатоквартирні будинки та 6 гаражів.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину. Прокурори фіксують наслідки атаки на цивільне населення з боку РФ.