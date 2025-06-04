ЗМІ дізналися, як Зеленський може взяти участь у саміті НАТО

За даними AFP, в Альянсі обговорюють формат участі президента Володимира Зеленського, щоб уникнути можливої негативної реакції з боку Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Цього тижня Зеленський заявив, що отримав запрошення від генсека НАТО Марка Рютте на саміт. У НАТО також підтвердили, що "Україна буде з нами в Гаазі".

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При цьому дипломати, які говорили на умовах анонімності, сказали, що Зеленський може приїхати на вечерю, королем Нідерландів Віллемом-Александром для лідерів НАТО, але офіційних перемовин між Україною та альянсом, найімовірніше, не буде.

"Це буде піар-катастрофа, якщо його (Зеленського. – Ред.) там не буде", – сказав один із європейських дипломатів на умовах анонімності.

При цьому агентство зазначає, що те, як прийматимуть Зеленського в Гаазі, багато в чому залежить від прогресу у перемовинах з РФ, якщо такий узагалі буде. Поки що два раунди зустрічей в Стамбулі не принесли жодних результатів.

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Тим часом Рютте наполягає на тому, що Україна залишається "пріоритетним" питанням на саміті.

Дипломати, однак, кажуть, що основну увагу буде приділено досягненню угоди про збільшення витрат на оборону, яка задовольнить Трампа.

Посадовці прогнозують, що Альянс досягне компромісу щодо пропозиції Рютте: 3,5% від ВВП на основну оборону і 1,5% на ширші витрати.

"Витрати на оборону – найважливіша частина (саміту. – Ред.), і ніхто не хоче ставити її під загрозу", – сказав інший дипломат.

Крім того, НАТО прагне зробити підсумкову декларацію саміту короткою і не згадувати про можливе членство України, щоб не викликати розколу.

"Про це нічого не буде. Я очікую, що ми зберігатимемо мовчання", – сказав це один дипломат.

Також, як наголошує агентство, не буде і спільної заяви про військову підтримку з боку 32 країн Альянсу на тлі того, що Трамп не виділяє Україні жодної допомоги.