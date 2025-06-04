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Окрім "Рамштайну", глава Пентагону пропустить Раду Україна-НАТО

Сергій Сидоренко, Христина БондарєваСереда, 4 червня 2025, 14:52
Окрім Рамштайну, глава Пентагону пропустить Раду Україна-НАТО
Піт Гегсет. ілюстративне фото з Вікіпедії

Глава Пентагону Піт Гегсет не братиме участі у засіданні Ради Україна-НАТО, що пройде в межах зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі.

Джерело: кілька незалежних одне від одного джерел у коментарі "Європейській правді" у Брюсселі

Деталі: Гегсет буде присутній на зустрічі міністрів у четвер, однак на Раді Україна-НАТО США представлятиме не міністр, а посол Метью Вітакер.

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Раніше стало відомо, що Гегсет не буде присутній на зустрічі формату "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО 4 червня. У Пентагоні пояснили, що його участь неможлива через його графік.

Зазначимо, "Рамштайн" відбудеться в середу, міністеріал – в четвер вранці. РУН у форматі робочого ланчу збереться опівдні, відразу після міністерської зустрічі, тож на час проведення Ради Гегсет буде у Брюсселі, однак не піде на засідання за участю України.

Місце Гегсета на засіданні Контактної групи з питань оборони України в середу також займе посол США в НАТО Метью Вітакер.

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Агентство AP повідомляло, що Гегсет прибуде до Брюсселя пізно увечері у середу, коли засідання "Рамштайну" вже закінчиться.

НАТОСШАУкраїна
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