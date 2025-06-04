ЗМІ: Родина заступника генпрокурора купила елітну нерухомість і авто під час війни

Під час повномасштабної війни родина заступника генпрокурора Ігоря Мустеци суттєво збагатилася: придбала елітну нерухомість у Києві та Чернівцях і дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів. Також батько Мустеци у березні 2022 року вивіз у Румунію 1,1 мільйона доларів та 100 тисяч євро готівкою, яку не задекларував.

Джерело: розслідування hromadske

Деталі: Журналісти зізналися, що наприкінці 2022 року мати заступника генпрокурора Мустеци оформила на себе 202-метрову квартиру в ЖК "Парус" у Чернівцях. Нині подібна нерухомість коштує щонайменше $200 тис.

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Зазначається, що інвестувала в цю нерухомість Любов Мустеца ще у 2015 році. На той момент 1 м² коштував близько 10,5 тисяч гривень. Тобто офіційно за квартиру вона заплатила 2 мільйони 124 тисячі гривень (за тодішнім курсом – 101 тисяча доларів).

Саме цією квартирою користується сам Ігор Мустеца, його дружина та діти з 2022 року. У цій же будівлі матір Мустеци має невелике нежитлове приміщення.

Також мати чиновника веде роздрібну торгівлю з лотків та на ринках із 2008 року. Згідно з податковими деклараціями, у 2021–2024 роках вона декларувала дохід близько 1 мільйона гривень щороку.

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Попередній її бізнес – ФОП із правом відкриття кафе – проіснував лише чотири місяці. Також у 2006-2014 роках вона була співвласницею фірми "Технопласт Буковина", яка лише в перший рік мала дохід – до 20 тисяч гривень. У наступні роки компанія не декларувала жодного прибутку.

Батько заступника генпрокурора – Василь – також є ФОПом із 2017 року. Його основна сфера – будівництво. У 2024 році він став співзасновником фірми "В.Д.ГРУП КОЛОМИЯ", яка за рік роботи зазнала майже 100 тисяч гривень збитків.

Його бізнес-партнер – підприємець із Івано-Франківська Василь Кавлак, який паралельно веде спільний проєкт з Іриною Кіпер - дружиною голови Одеської ОВА Олега Кіпера. Разом вони будують найбільший в Україні апарт-готель на 800 номерів.

Василь Мустеца також володів частками в низці інших компаній. Із 2021 по 2024 рік його офіційний дохід зріс із понад 1 мільйона гривень до понад 4,5 мільйона гривень на рік.

У березні 2022 року Мустеца-старший вивіз до Румунії 1,1 мільйона доларів та 100 тисяч євро готівкою, не задекларувавши готівку. Того ж дня він повернувся в Україну. Проте, про недекларування коштів довідалася митниця, і батька заступника генпрокурора оштрафували на 1700 гривень. Але він оскаржив цей штраф у суді.

Після цього син – Ігор Мустеца – задекларував банківський рахунок дружини в Румунії. Час його відкриття збігається з поїздкою батька.

У 2023 році батько Мустеци придбав Mercedes-Benz GLE 400D 2022 року вартістю близько $80 тис. У 2024-му — будинок у Чернівцях і два таунхауси в ЖК Family Town площею по 117 м² та загальною вартістю від 190 тисяч доларів.

Журналісти зазначають, що чоловік ці котеджі не купував, а викупив паї для майбутнього будівництва. Таким чином один будинок йому обійшовся всього у 31 тисячу доларів.

Дружина, сестра і зять Мустеци займаються роздрібною торгівлею рибою в Чернівцях.

Катерина Мустеца зареєстрована ФОПом уже 10 років. Після призначення чоловіка на посаду її річний дохід зріс у кілька разів - із 1 млн грн у 2021-му до понад 5 млн у 2024-му. Водночас орендувати торгову точку офіційно вона почала лише цього року.

Сестра заступника генпрокурора Наталія Антонюк разом із чоловіком Володимиром мають мережу з трьох кіосків. У 2024 році пара задекларувала 6,5 млн грн доходів, з яких 5,5 млн – на Володимира.

Журналісти проаналізували податкові дані та рентабельність подібного бізнесу й дійшли висновку, що реальний прибуток із одного кіоску може становити 40–80 тис. грн на місяць.

Попри це, після початку повномасштабного вторгнення Наталія та її чоловік придбали два авто (Volkswagen Touareg і Hyundai Encino) загальною вартістю близько $100 тис. А восени 2022-го Наталія стала власницею квартири площею 118 м² у київському ЖК "Французький квартал-2". Її ринкова вартість із ремонтом – понад $445 тис. Нерухомість у 2020 році купив 73-річний пенсіонер Давид Вайнштейн за половину ринкової ціни, а через два роки подарував її Наталії. У договорі дарування об’єкт оцінили вже у 8 млн грн.

Вайнштейн зареєстрований у селі Шубранець – поруч із родинним будинком батьків Ігоря Мустеци. Також він володіє ще однією квартирою у ЖК "Парус" у Чернівцях, де в 2022-му придбала житло мати заступника генпрокурора.

Сам Мустеца, за декларацією, з 2020 року орендує 140-метрову квартиру в "Новопечерських Липках" у центрі Києва, де ринкова вартість оренди становить понад 75 тисяч гривень на місяць – половину його офіційної зарплати. У декларації також зазначено пенсію - 9,5 тисячі гривень.

Його дружина Катерина не має власного житла, але їздить на Volkswagen Touareg 2021 року, вартістю до 2 млн грн, придбаний у кредит.

Журналісти неодноразово намагалися отримати коментар від Мустеци та його родичів, але безрезультатно. В Офісі генпрокурора заявили, що не коментують питання, пов’язані з особистим життям посадовців.

Довідково: Ігор Мустеца родом із Чернівців, має ступінь магістра права та є кандидатом юридичних наук. Вже понад 23 роки працює в органах прокуратури. Під час Революції гідності він обіймав посаду прокурора Шевченківського району Чернівців. За даними ЗМІ, тоді він оскаржував рішення місцевої ради на підтримку Євромайдану. Попри закон про люстрацію, Мустеца продовжив кар’єру в прокуратурі.

З 2020 року він займає посаду заступника генерального прокурора України. За даними медіа, призначення Мустеци лобіював бізнесмен із Чернівців Ілля Павлюк, якого називали одним із керівників центрального штабу Володимира Зеленського під час виборів 2019 року.

На посаді заступника генпрокурора Мустеца працював із двома керівниками – Іриною Венедіктовою та Андрієм Костіним, а також ще двома виконувачами обов’язків генпрокурора. Колишній президент Петро Порошенко нагородив його званням "Заслужений юрист України" та орденом "За заслуги" III ступеня.