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Зеленський назвав "меморандум" РФ ультиматумом і пояснив чому

Марія Ємець, Альона Мазуренко Середа, 4 червня 2025, 16:31
Зеленський назвав меморандум РФ ультиматумом і пояснив чому
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський назвав ультиматумом документ з переговорною позицією Росії і зауважив, що він не залишає якогось простору для компромісів, на що розраховували у Вашингтоні.

Джерело: "Європейська правда", Зеленський на пресконференції 4 червня

Деталі: Зеленський зазначив, що переданий Росією меморандум виглядає як ультиматум.

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"Путін сказав Трампу, що це буде doable (щось, що можна реалізувати на практиці – ред.). Вони точно розуміють, що це не doable – навіть якщо вони це хочуть", – наголосив він.

Президент процитував та прокоментував більшість претензійних положень з документа, як-то вимога юридичного визнання "російськими" окупованих територій чотирьох областей і Криму, відмова від вступу України у НАТО та обмеження на військову співпрацю з партнерами .

Зеленський вчергове нагадав, що на момент, коли Росія почала гібридну агресію проти України у 2014 році, вона мала позаблоковий статус.

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"У нас чітко про НАТО написано: окрім того, що це визначено Конституцією, це питання залежить від союзників – усіх членів НАТО", – наголосив він, додавши, що це стосується як одностайності для запрошення, так для відмови Україні у вступі. 

Нагадаємо, 3 червня керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів спецпосланцю Трампа Віткоффу про неконструктивну позицію РФ і запросив в Україну.

За даними ЗМІ, США розчаровані, але не здивовані ультимативними вимогами, які РФ висунула на переговорах у Стамбулі.

Зеленськийпереговориросійсько-українська війнаПутін
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