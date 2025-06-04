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У НАТО назвали "Павутину" найуспішнішою операцією і порахували знищені в РФ літаки

Сергій Сидоренко, Валентина РоманенкоСереда, 4 червня 2025, 16:31
У НАТО назвали Павутину найуспішнішою операцією і порахували знищені в РФ літаки
скриншот з відео СБУ

В Північноатлантичному альянсі вважають дуже успішною операцію Служби безпеки України проти російської стратегічної авіації.

Джерело: представник керівництва Альянсу, що спілкувався на умовах анонімності, цитує кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя

Деталі: Високопосадовець НАТО наголосив, що за оцінкою Альянсу, це була "найуспішніша операція".

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Він підкреслив, що оперує підрахунками, які здійснив Альянс, а не українська сторона, однак оцінки наслідків загалом збігаються з українськими.

"Ми бачимо, що щонайменше 40 літаків були пошкоджені. Від 10 до 13 літаків повністю зруйновані", – заявив, зокрема, він.

Серед пошкоджених російських літаків у НАТО ідентифікували 15 стратегічних бомбардувальників Ту-95, 20 літаків Ту-22 і як мінімум один літак ДРЛС А-50, яких армія РФ має на озброєнні лише кілька штук.

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За оцінками Альянсу, атака зруйнувала 34% наявних у Росії ракетоносців

"Це має критичний вплив на російські спроможності", – наголосив високопосадовець.

На ці оцінки не впливає те, що в Альянсі свідомі, що частина пошкоджених та зруйнованих літаків могли використовуватися у якості "донорів запчастин" і не виконувати бойові місії, в НАТО не мають цього розподілу, пояснив посадовець.

"Ми не можемо підтвердити, що всі з них були повністю працездатними… Також це не знищує російську здатність завдавати повітряні удари, але це точно знижує здатність Росії здійснювати ракетні удари, у тому числі удари, які, як знають українці, відбуваються рано вранці", – заявив він, додавши, що окремо варто підкреслити також вплив того, що ця операція довела здатність України завдавати шкоди військовим спроможностям РФ у будь-якій частині Росії.

Передісторія:

  • Генсек НАТО прокоментував атаку України на стратегічну авіацію РФ.
  • Перед цим президент Зеленський розповів лідерам кількох держав НАТО, що показала операція "Павутина".
  • Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи українську атаку на російські військові аеродроми, внаслідок якої були знищені та пошкоджені стратегічні бомбардувальники, заявила, що Україна успішно захищає себе.

СБУНАТОвійна
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