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Армія РФ атакувала продуктовий магазин у Нікополі: постраждали четверо

Анастасія ПроцСереда, 4 червня 2025, 17:11
Армія РФ атакувала продуктовий магазин у Нікополі: постраждали четверо
фото: Дніпропетровська ОВА

4 червня російські війська вдарили по продуктовому магазину в Нікополі на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Джерело: МВС, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "Пообіді через влучання ворожого FPV-дрону у Нікополі постраждали четверо людей".

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фото: ДСНС

Деталі: Зазначається, що двоє потерпілих - 40-річна жінка та чоловік того ж віку - госпіталізовані у тяжкому стані. Ще двоє місцевих мешканців, 34 років, проходять амбулаторне лікування.


Нікополь
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