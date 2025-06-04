Армія РФ атакувала продуктовий магазин у Нікополі: постраждали четверо

4 червня російські війська вдарили по продуктовому магазину в Нікополі на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Джерело: МВС, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "Пообіді через влучання ворожого FPV-дрону у Нікополі постраждали четверо людей".

Реклама:

фото: ДСНС

Деталі: Зазначається, що двоє потерпілих - 40-річна жінка та чоловік того ж віку - госпіталізовані у тяжкому стані. Ще двоє місцевих мешканців, 34 років, проходять амбулаторне лікування.





