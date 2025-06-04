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Премʼєр Молдови: Росія хоче прокремлівський уряд у Кишиневі і 10 тисяч військових у Придністровʼї

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 4 червня 2025, 18:13
Премʼєр Молдови: Росія хоче прокремлівський уряд у Кишиневі і 10 тисяч військових у Придністровʼї
Дорін Речан. фото: getty images

Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія хоче розгорнути 10 тисяч військових у сепаратистському Придністровському регіоні країни і встановити прокремлівський уряд у Кишиневі.

Джерело: Речан в інтервʼю Financial Times, пише "Європейська правда"

Деталі: Прем’єр стверджує, що Росія втручається у парламентські вибори в Молдові, які мають відбутись наприкінці вересня 2025 року – сподіваючись, що майбутній молдовський уряд буде прихильнішим до Москви і дозволить їй розгорнути більше військ у Придністровʼї.

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"Це величезні зусилля, спрямовані на підрив молдавської демократії… Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні", – сказав Речан.

Премʼєр Молдови заявив, що оцінка у 10 тисяч військових, які РФ може розмістити у Придністровʼї, ґрунтується на даних молдовської розвідки.

"Наразі їхні сили там майже не мають значення. Але з більшою військовою присутністю в Придністров'ї, яку може дозволити проросійський уряд, вони зможуть консолідуватися", – застеріг Речан.

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"Ви можете уявити, який вплив і тиск матимуть 10 тисяч військових на південний захід України. А ще й поблизу Румунії, яка є членом НАТО", – вважає молдовський премʼєр.

Передісторія:

  • За різними оцінками, наразі в Придністровʼї перебувають приблизно 1500 військовослужбовців під російським прапором, але більшість із них – місцеві жителі.
  • Молдова послідовно наголошує, що присутність російських військових у Придністров’ї є незаконною і Кишинів очікує на безумовне виведення цього контингенту.

Про те, у якому стані та що має на озброєнні російський контингент у Придністров'ї, читайте у статті "Чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я"

МолдоваРосіярозвідкаПридністров'я
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