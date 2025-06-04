Французькі винищувачі Mirage 2000 пролетіли над Чорним морем, "намалювавши" тризуб

У середу 4 червня патруль французьких винищувачів Mirage 2000 здійснив демонстраційний політ над Чорним морем.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Flightradar24

Деталі: Як зазначають у ПС ЗСУ, особливістю цього польоту була його траєкторія: винищувачі слідували за маршрутом, який символічно представляв національний герб України - тризуб.

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Цей маршрут помітили на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24.

Дослівно Повітряні сили: "Його зафіксували не лише російські радари, але й мільйони користувачів по всьому світу, він з'явився у стрічках новин соціальних мереж, у ЗМІ та на екранах смартфонів.

Цей жест є демонстрацією підтримки, солідарності та стратегічного партнерства з Україною.

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Для України цей жест має більше, ніж просто символічне значення. Він ілюструє міжнародну підтримку та готовність до дій наших союзників".

Деталі: Повітряні сили Збройних сил України висловили вдячність французьким партнерам за чітку та публічну демонстрацію підтримки.