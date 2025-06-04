Російська армія вдарила КАБами по селу в Запорізькій області, двоє поранених
Середа, 4 червня 2025, 18:45
Російські війська 4 червня завдали удару КАБами по одному із селищ Запорізької області, є поранені.
Джерело: голова ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Росіяни вдарили КАБами по одному із селищ Запорізької області.
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Попередньо, троє людей поранено. Екстрені служби та бригади швидкої направлені на допомогу людям".
Уточнено: Згодом в ОВА повідомили, що, за уточненою інформацією, поранень зазнали двоє людей, які знаходились у власній автівці в момент ворожого удару.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено і саму автівку, і розташовані поруч будинки.