Литва спростила закупівлю зброї у своїх виробників, зокрема і для України

Уряд Литви послабив вимоги до державних оборонних закупівель, покликані прискорити і спростити відповідні процедури для місцевих виробників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на литовське Міністерство оборони

Деталі: Литовський уряд вирішив виключити закупівлі у місцевих виробників дронів, протидронових засобів, оптичного обладнання та лазерних цілевказівників з-під вимог закону про державні закупівлі в галузі оборони та безпеки.

Реклама:

"Метою закупівлі цього військового обладнання є забезпечення як українських, так і литовських збройних сил військовим обладнанням, виготовленим або остаточно зібраним в Литві", – ідеться в повідомленні.

Як уточнює LRT, після ухвалених змін Міноборони Литви витратить 12 мільйонів євро на системи протидії безпілотним літальним апаратам, а також 9 мільйонів євро на оптику і 1,5 мільйона євро на лазерні цілевказівники.

Відомство прагне стимулювати литовських виробників розвивати технічні можливості таким чином, щоб до 2027 року литовські Збройні сили досягли оперативної спроможності безпілотних літальних апаратів.

РЕКЛАМА:

Передісторія: