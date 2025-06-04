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Путін заявив Трампу, що "відповість" Україні за операцію "Павутина"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 4 червня 2025, 19:51
Путін заявив Трампу, що відповість Україні за операцію Павутина
Путін. Фото - getty images

Оновлено 21:03. Оригінальний допис Трампа, який слугував першоджерелом новини, був видалений, але в мережі зберігся його скриншот. Пізніше допис був знову опублікований. Нижче вказане посилання на останній допис.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у середу провів з Володимиром Путіним "хорошу розмову, але не таку, яка призведе до негайного миру".

Джерело: Трамп написав на Truth Social, повідомляє "Європейська правда"

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Деталі: Трамп заявив, що його розмова з Путіним "тривала приблизно годину і 15 хвилин".

"Ми обговорили атаку України на російські літаки, що перебували на аеродромах, а також різні інші атаки, які відбуваються з обох сторін. Це була хороша розмова, але не така, яка призведе до негайного миру", – написав він.

За словами президента США, Путін йому "дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".

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Також американський та російський лідери обговорили Іран.

"Я заявив Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї, і, на мою думку, ми дійшли згоди з цього питання. Путін запропонував взяти участь в переговорах з Іраном і, можливо, допомогти у швидкому вирішенні цього питання", – похизувався Трамп.

Востаннє президент США говорив з господарем Кремля 19 травня, після чого заявив, що Україна та Росія "негайно почнуть" переговори про мир.

Як повідомлялось, НАТО вважає дуже успішною спецоперацію "Павутина", внаслідок якої були уражені десятки одиниць російської авіації.

Тим часом у Білому домі заявили, що своїми діями Україна "підвищила рівень ризику".

ПутінТрамп
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