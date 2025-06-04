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Умєров: Україна та партнери створюють "оборонний Рамштайн" для виробництва зброї

Сергій Сидоренко, Валентина РоманенкоСереда, 4 червня 2025, 20:24
Умєров: Україна та партнери створюють оборонний Рамштайн для виробництва зброї
28-ий "Рамштайн". фото з соцмереж Умєрова

На 28-й зустрічі у форматі "Рамштайн", що відбулася 4 червня у штаб-квартирі НАТО, Україна та держави партнери домовилися про створення механізму оборонного виробництва.

Джерело: міністр оборони України Рустем Умєров на спільній пресконференції з британським і німецьким колегами, цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами Умєрова, ідея створення нового формату належить західним столицям, які запропонували допомогу у побудові нового оборонного виробництва, що належатиме українським оборонним компаніям.

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"Партнери звернулися до мене із запитанням, чи можуть українські компанії побудувати виробництво у їхніх державах, щоби виробляти новітні продукти. Наші партнери готові повністю оплатити виробництво і продукція буде спрямовуватися в Україну так довго, доки триватиме війна", – пояснив він.

Під час дискусії цю ініціативу розширили, випливає з пояснень Умєрова, і тепер йдеться про взаємні інвестиції. "За цією ініціативою Українські  виробники можуть інвестувати у держави партнери, а компанії з держав-партнерів можуть будувати свої мегафабрики в Україні", – зазначив міністр.

Наразі – це нова ідея, яка ще остаточно узгоджується. "Ця ініціатива не має офіційної назви,  ми називаємо її Рамштайн-ініціативою з питань оборонного виробництва, але це – стратегічний зсув", – висловив впевненість Умєров.

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Він не став уточнювати, які держави висловили зацікавленість у такій інвестиційній співпраці, але один з її елементів – щодо виробництва в Україні – отримав публічну підтримку німецького міністра оборони Боріса Пісторіуса, який висловився за виробництво далекобійної зброї в Україні.

Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський на "Рамштайні" закликав партнерів більше інвестувати в український ОПК.
  • Зауважимо, що міністр оборони США вперше проігнорував "Рамштайн-зустріч".
  • Також, за даними джерел ЄП, очільник Пентагону не прийде на засідання Ради Україна-НАТО 5 червня.

РамштайнУмєров Рустемзброявійна
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