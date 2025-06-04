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Bloomberg: США відмовляються надати ППО для майбутніх "сил гарантування" в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 4 червня 2025, 21:29
Bloomberg: США відмовляються надати ППО для майбутніх сил гарантування в Україні
Фото - getty images

США не планують надавати засоби протиповітряної оборони для підтримки "сил гарантування" в Україні, які Велика Британія та Франція планують розгорнути для забезпечення довгострокового перемирʼя.

Джерело: про це стало відомо агентству Bloomberg, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами джерел Bloomberg, європейські союзники під час обговорень з американськими колегами дійшли висновку, що президент США Дональд Трамп не надасть гарантій, яких вони вимагали для підтримки очолюваної Європою "коаліції рішучих".

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Британські та французькі посадовці публічно називали залученість США запорукою успіху "сил гарантування".

Тепер, за даними Bloomberg, сподіваються, що американська сторона принаймні погодиться допомогти "коаліції рішучих" з розвідданими, а також спостереженням за кордоном між Україною і Росією.

Деякі європейські посадовці також очікують, що Трамп втрутиться, якщо британські і французькі війська стануть мішенню Росії в Україні, але вважають, що він навряд чи гарантуватиме таке в письмовій формі, сказало одне з джерел Bloomberg.

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На тлі позиції США європейські союзники переоцінили ресурси для стримування Росії в Україні та вважають, що достатнім буде поєднання навчання українських сил, європейських військ і літаків на східному фланзі НАТО та патрулювання в Чорному морі, вказав співрозмовник агентства.

Як відомо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

А британські та французькі посадовці, які розробляють плани щодо "миротворчих сил" в Україні, нещодавно обговорили необхідність "реалістично оцінити" те, що президент США Дональд Трамп залишає країну.

СШАППО
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