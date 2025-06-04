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В МОУ пояснили, що чекає на "обмежено придатних", які не встигли пройти ВЛК до 5 червня

Валентина РоманенкоСереда, 4 червня 2025, 21:55
В МОУ пояснили, що чекає на обмежено придатних, які не встигли пройти ВЛК до 5 червня
Чоловіки в черзі на ВЛК. фото Суспільне Черкаси

Міністерство оборони України не планує подовжувати термін проходження повторної військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних із обмеженою придатністю, однак люди, які розпочали цей процес, зможуть його завершити.

Джерело: речник МОУ Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Наскільки мені відомо, поки що не йдеться про продовження цього терміну.

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Люди, які розпочали вже цей процес, вони зможуть пройти військово-лікарську комісію і отримати свій новий статус. Це не є аж так критично, всі з розумінням ставляться до ситуації. Тих, хто не пройшов військово-лікарську комісію, будуть класифікувати як людей, які порушили правила військового обліку в особливий період. І відповідно до них буде застосовуватися 210 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. На жаль, є велика кількість людей, які в принципі, не виявили такого бажання і вирішили залишатися в сірій зоні".

Деталі: За інформацією речника Міноборони, після повторного проходження ВЛК непридатними до військової служби наразі визнано близько 7% осіб.

Як пояснила "Радіо Свобода" юристка з військового права адвокатського об’єднання "Актум" Наталя Гнатик, чоловіки, які мають підтвердження про початок проходження ВЛК, не потраплятимуть автоматично в розшук. За її словами, це може бути підставою для уникнення санкцій, якщо раніше не було інших порушень.

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"На практиці більшість чоловіків отримали хоча б направлення на ВЛК і розпочали її. Відповідно, у них є документ, який сформований або через "Резерв+", або паперове направлення на ВЛК, також обхідний лист. Це потенційно вказує на те, що особа намагалася хоча б виконати обов’язок. Після 5 червня не всі одразу потраплять у розшук. Якщо людина оформила направлення на ВЛК, в системі воно світиться, але жодного лікаря не пройшла, звісно, ТЦК також мають доступ до системи, і вони будуть бачити це. Якщо вони не допройдуть ВЛК, отримають або мітку "розшук", або потенційну відповідальність у вигляді штрафу", – зазначила вона.

Процедура передбачає отримання направлення на ВЛК – через застосунок "Резерв+" або особисто у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки

Передісторія:

  • Громадяни, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Згідно з чинним законодавством, крайній термін для цього – 5 червня включно.
  • Процедура передбачає отримання направлення на ВЛК – через застосунок "Резерв+" або особисто в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Далі необхідно з’явитися до медичного закладу, пройти комісію та отримати нове рішення щодо придатності до служби.
  • 12 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт, за яким військовозобов’язані чоловіки від 25 до 60 років, раніше визнані обмежено придатними до служби, мають пройти медичний огляд до 5 червня 2025 року. Раніше це мали зробити до 4 лютого.
  • Заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук 12 лютого заявила, що термін для повторного проходження ВЛК навряд чи знову продовжать після 5 червня, тому закликала не зволікати з медичним оглядом.

Міноборони
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