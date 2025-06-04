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Путін провів телефонну розмову з Папою Римським

Тетяна ОлійникСереда, 4 червня 2025, 22:04
Путін провів телефонну розмову з Папою Римським
Фото - getty images

У Кремлі заявили, що глава Кремля Володимир Путін 4 червня провів телефонну розмову з Папою Римським Львом XIV.

Джерело: пресслужба Кремля, Vatican News

Деталі: Це була перша бесіда Путіна з новим главою католицької церкви. Лідер РФ обговорив із ним війну в Україні і подякував "за готовність посприяти у врегулюванні кризи, зокрема за участь Ватикану на деполітизованій основі у вирішенні гострих гуманітарних питань".

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Очільник Кремля також підтвердив начебто "зацікавленість у досягненні миру політико-дипломатичним шляхом, наголосив, що для остаточного, справедливого та всеосяжного вирішення кризи необхідно усунути її першопричини".

Він також розповів Папі про досягнуті під час другого раунду "конкретні домовленості" щодо обміну військовополоненими і тілами загиблих і заявив, що нібито "російська сторона вживає всіх можливих заходів для возз'єднання дітей із родичами".

Крім того, Путін наговорив, що нібито Київ "проводить диверсії щодо об'єктів цивільної інфраструктури на російській території".

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Оновлено: Речник Святого Престолу підтвердив, що відбулася телефонна розмова між Папою Левом XIV та Путіним.

У повідомленні ватиканської пресслужби зазначається, що особлива увага була приділена ситуації в Україні та темі миру. Папа закликав Росію зробити жест, що сприятиме миру. Він також підкреслив важливість діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та пошуку шляхів вирішення конфлікту.

Що передувало: 

  • Папа Римський Лев XIV сам запропонував надати Ватикан як місце для перемовин між Україною та Росією – цю ідею підтримали Київ, європейські держави та США.
  • Втім міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав зрозуміти, що Москва відмовляється від участі в переговорах з Україною у Ватикані: мовляв, ідеться про зустріч представників "двох православних країн" на "католицькому майданчику" – що начебто буде "не дуже комфортно" для самого Ватикану.

Папа РимськийПутінВатиканРосія
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