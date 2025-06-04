Путін провів телефонну розмову з Папою Римським

У Кремлі заявили, що глава Кремля Володимир Путін 4 червня провів телефонну розмову з Папою Римським Львом XIV.

Джерело: пресслужба Кремля, Vatican News

Деталі: Це була перша бесіда Путіна з новим главою католицької церкви. Лідер РФ обговорив із ним війну в Україні і подякував "за готовність посприяти у врегулюванні кризи, зокрема за участь Ватикану на деполітизованій основі у вирішенні гострих гуманітарних питань".

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Очільник Кремля також підтвердив начебто "зацікавленість у досягненні миру політико-дипломатичним шляхом, наголосив, що для остаточного, справедливого та всеосяжного вирішення кризи необхідно усунути її першопричини".

Він також розповів Папі про досягнуті під час другого раунду "конкретні домовленості" щодо обміну військовополоненими і тілами загиблих і заявив, що нібито "російська сторона вживає всіх можливих заходів для возз'єднання дітей із родичами".

Крім того, Путін наговорив, що нібито Київ "проводить диверсії щодо об'єктів цивільної інфраструктури на російській території".

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Оновлено: Речник Святого Престолу підтвердив, що відбулася телефонна розмова між Папою Левом XIV та Путіним.

У повідомленні ватиканської пресслужби зазначається, що особлива увага була приділена ситуації в Україні та темі миру. Папа закликав Росію зробити жест, що сприятиме миру. Він також підкреслив важливість діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та пошуку шляхів вирішення конфлікту.

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