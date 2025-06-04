Генштаб: На фронті відбулось 115 боєзіткнень

Від початку доби 4 червня на фронті відбулось 115 зіткнень, з них 37 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Від початку цієї доби відбулося 115 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 55 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1074 дронів-камікадзе та здійснили 3603 обстріли позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська, але отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник атакував позиції наших оборонців в районі Загризового.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 25 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.

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На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два бойових зіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили вісім штурмів загарбників у районах Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, Маркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Малинівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Горіхове. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 34 ворожі атаки, дотепер тривають три боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка та Новопіль.

На Курському напрямку українські захисники відбили 28 ворожих атак; три бойові зіткнення тривають до цього часу.