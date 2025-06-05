У Росії заявили, що за дві години нібито збили майже 30 "українських безпілотників"

В оборонному відомстві Росії заявили, що з 22:00 до 00:00 за московським часом їхня ППО нібито збила 29 "українських дронів" у трьох областях Федерації.

Джерело: МО РФ у соцмережах

Деталі: У Міноборони Росії кажуть, що з 22:00 4 червня до 0:00 5 червня за московським часом їхніми черговими засобами ППО нібито знищено "29 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу".

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Зокрема, зазначають у МО РФ, 15 безпілотників нібито збили над територією Бєлгородської області.

11 – над Ростовською областю і 3 – над Воронезькою.