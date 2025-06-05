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РФ атакувала дронами Прилуки на Чернігівщині: 5 загиблих, серед них дитина

Ольга Глущенко Четвер, 5 червня 2025, 05:40
РФ атакувала дронами Прилуки на Чернігівщині: 5 загиблих, серед них дитина
фото: ДСНС

Росіяни у ніч проти 5 червня масовано атакували безпілотниками Прилуки Чернігівської області. Внаслідок удару загинули щонайменше п’ятеро людей, серед них – однорічна дитина, ще восьмеро зазнали поранення.

Джерело: начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, ДСНС

Деталі: За попередніми даними Чауса, не менше 6 ворожих безпілотників "Герань" атакували Прилуки.

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Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові.

Пряма мова Чауса: "Попередньо відомо про п’ятьох загиблих – з них дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами".

Деталі: Також, зазначив Чаус, є інформація про шістьох поранених, яких госпіталізували до місцевих лікарень, де їм надається вся необхідна допомога.

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Пряма мова Чауса: "Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань".

 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Оновлено: У ДСНС повідомили, що внаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищені два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.

Оновлено о 10:05: У поліції області повідомили, що кількість травмованих внаслідок російської дронової атаки по Прилуках зросла до вісьмох людей.

Чернігівська областьбезпілотникиросійсько-українська війнажертви
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