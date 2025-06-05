Посеред вулиці в місті на Київщині вибухнула граната, троє поранених

У місті Сквира Білоцерківського району на Київщині посеред вулиці вибухнула граната, ушкодження отримали троє людей.

Джерело: Поліція Київщини

Дослівно: "До поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Сквира на одній із вулиць стався вибух".

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Деталі: Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, ймовірно гранати, трьох людей ушпиталено з тілесними ушкодженнями до лікарні.

"Фігурант затриманий на місці події", – додають у поліції.