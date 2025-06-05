Кім Чен Ин запевнив Шойгу, що КНДР продовжить підтримку РФ у війні проти України

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин на зустрічі з секретарем Радбезу РФ Сергієм Шойгу у Пхеньяні запевнив, що Північна Корея і надалі буде підтримувати Росію у війні проти України.

Джерело: державне інформагентство ЦТАК, DW

Деталі: За даними ЦТАК, Кім Чен Ин підтвердив, що уряд КНДР і надалі беззастережно підтримуватиме позицію Росії та її зовнішню політику з усіх найважливіших міжнародно-політичних питань, включаючи "українське питання", та дотримуватиметься положень договору між КНДР та Росією.

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І в тексті державного інформагенства, і в повідомленні на сайті Радбезу РФ йдеться, що Кім Чен Ин і Шойгу обговорили бої в Курській області, де північнокорейські солдати воювали проти ЗСУ. Рада безпеки Росії повідомляє, що обговорювалося питання "увічнення пам'яті подвигу корейських воїнів".

ЦТАК і Радбез РФ посилаються на договір про стратегічне співробітництво Москви і Пхеньяну, який було укладено в столиці КНДР під час візиту російського правителя Володимира Путіна 19 червня 2024 року. Він передбачає військову та іншу допомогу однієї країни іншій, якщо будь-яка з них зазнає збройного нападу.

Восени 2024 року військовослужбовці КНДР прибули в Курську область, де брали участь у боях проти ЗСУ. Спочатку влада РФ заперечувала їхню присутність. У квітні 2025 року це визнали Міноборони і МЗС РФ, а потім і сам Путін. Тоді ж у Пхеньяні оголосили про "переможне завершення" цієї операції.