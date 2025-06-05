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ЗСУ за добу знешкодили 930 окупантів, та знищили 39 артсистем – Генштаб

Станіслав ПогоріловЧетвер, 5 червня 2025, 07:47
ЗСУ за добу знешкодили 930 окупантів, та знищили 39 артсистем – Генштаб
фото: Getty Images

За минулу добу Сили оборони знешкодили 930 російських загарбників, загальні втрати РФ у війні проти України сягнули 992 750 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 992 750 (+930) осіб,
  • танків ‒ 10 887 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 680 (+2) од,
  • артилерійських систем – 28 750 (+39) од,
  • РСЗВ – 1 406 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 1 177 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 019 (+95),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50 812 (+82) од.

Збройні силиросійсько-українська війнавтрати у війні
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