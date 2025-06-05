ЗСУ за добу знешкодили 930 окупантів, та знищили 39 артсистем – Генштаб
Четвер, 5 червня 2025, 07:47
За минулу добу Сили оборони знешкодили 930 російських загарбників, загальні втрати РФ у війні проти України сягнули 992 750 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 992 750 (+930) осіб,
- танків ‒ 10 887 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 680 (+2) од,
- артилерійських систем – 28 750 (+39) од,
- РСЗВ – 1 406 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 1 177 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 019 (+95),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 812 (+82) од.