Мерц у четвер зустрінеться з Трампом в Овальному кабінеті

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведе свої перші особисті переговори з президентом США Дональдом Трампом у четвер, 5 червня в Овальному кабінеті.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За даними агентства, Мерц і його команда отримали поради від інших лідерів щодо того, як вести себе з Трампом, аби уникнути конфлікту.

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Мерц уже зробив кілька сміливих зовнішньополітичних кроків, які він може використати, щоб задобрити Трампа, зокрема він підтримав вимогу Трампа збільшити цільові витрати НАТО до 5% від ВВП.

За словами дипломатів, з якими поспілкувалося агентство, він також координував візит європейських лідерів до Києва всього через кілька днів після вступу на посаду.

"Це свідчить про те, що Німеччина готова взяти на себе більшу відповідальність за Україну та за європейський безпековий порядок – усе це речі, яких Сполучені Штати роками прагнули й які будуть вітатися", – сказала Судха Девід-Вілп з Німецького фонду Маршалла в США.

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Президент і генеральний директор Американської ради з питань Німеччини Стівен Соколь вважає, що Мерц і Трамп можуть знайти спільну мову, враховуючи їхній досвід у бізнесі, членство в правоцентристських партіях, орієнтацію на боротьбу з нелегальною міграцією та спільну любов до гольфу.

"Вони можуть відчути спорідненість", – вважає Соколь.

Водночас за словами співрозмовника агентства, посадовці американської адміністрації залишаються незадоволені тим, що Мерц критикував Трампа незадовго до виборів у США у 2024 році.

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